Démonstration : loup y-es tu ? Le loup dans les archives !, Archives départementales de l’Eure, Évreux

Informations pratiques

Démonstration : loup y-es tu ? Le loup dans les archives ! Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Archives départementales de l’Eure Eure

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le loup fascine autant qu’il effraie. Prédateur redoutable, il incarne aussi la puissance sauvage et l’équilibre des écosystèmes, jouant un rôle clé dans la régulation des populations animales. Pourtant, l’histoire a souvent fait de lui une cible : traqué, presque éradiqué en Europe. La peur du loup s’est immiscée dans l’imaginaire collectif et le patrimoine culturel. Entre représentations, réalités et légendes et réalités, l’exposition retrace le destin contrasté d’un animal redouté dont la survie interroge aujourd’hui notre rapport à la nature.

Présentation de documents originaux

Archives départementales de l’Eure Rue de Verdun, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232315084 http://archives.eure.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@eure.fr »}] L’accès aux Archives départementales se fait par l’allée Marcel Baudot, le long du Palais de Justice. Les Archives départementales sont situées à proximité de l’Hôtel du Département et de la cité administrative. Arrêt de bus « Archives » : lignes T1, T3 et T4.

Le loup fascine autant qu’il effraie. Prédateur redoutable, il incarne aussi la puissance sauvage et l’équilibre des écosystèmes, jouant un rôle clé dans la régulation des populations animales. a de…

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