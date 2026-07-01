Démonstration : parlez moi de jardin, Jardin des plantes, Caen

Informations pratiques

Démonstration : parlez moi de jardin 19 et 20 septembre Jardin des plantes Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Parlez-moi de jardin…

(Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.

Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre

Exposition de gravures dans le parc

En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie

Jardin des plantes Place Blot, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 48 38 http://Caen.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil-ev@caen.fr »}]

Parlez-moi de jardin…

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