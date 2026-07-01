Démonstration : parlez moi de jardin, Jardin des plantes, Caen
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des plantes · Caen
Informations pratiques
Démonstration : parlez moi de jardin 19 et 20 septembre Jardin des plantes Calvados
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Parlez-moi de jardin…
(Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.
Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre
Exposition de gravures dans le parc
En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie
Jardin des plantes Place Blot, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 48 38 http://Caen.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil-ev@caen.fr »}]
Parlez-moi de jardin…
©devb
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