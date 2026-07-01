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Démonstration : parlez moi de jardin, Jardin des plantes, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Jardin des plantes · Caen

Démonstration : parlez moi de jardin, Jardin des plantes, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
Place Blot, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h.

Démonstration : parlez moi de jardin 19 et 20 septembre Jardin des plantes Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Parlez-moi de jardin…
(Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.
Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre
Exposition de gravures dans le parc
En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie

Jardin des plantes Place Blot, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 48 38 http://Caen.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil-ev@caen.fr »}]
Parlez-moi de jardin…

©devb

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