DÉMONSTRATION : TOURNOIS D’ESCRIME, Musée Sandelin, Saint-Omer

Informations pratiques

DÉMONSTRATION : TOURNOIS D’ESCRIME 19 et 20 septembre Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Un sport, des règles, une rencontre : un tournoi d’épée entre les membres de l’Escrime Club Audomarois se déroulera devant vous ! Les bretteurs répondront à toutes vos questions pour que vous puissiez comprendre le déroulement et les règles de ces assauts.

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle suit le modèle parisien de l’hôtel « entre cour et jardin ». Le corps de logis principal se prolonge par deux ailes en retour hébergeant les écuries et les cuisines, l’ensemble formant un « U » autour de la cour principale qui donne sur le rue. De l’autre côté, le bâtiment s’ouvre sur un jardin « à la française ». D’esprit « rocaille », le décor sculpté anime la façade de motifs végétaux ou animaux aux contours complexes.

Un sport, des règles, une rencontre : un tournoi d’épée entre les membres de l’Escrime Club Audomarois se déroulera devant vous ! Les bretteurs répondront à toutes vos questions pour que vous le et…