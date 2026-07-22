Démonstration vannerie au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Démonstration vannerie au musée gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Démonstration vannerie

Avec Chantal Fouillade, Chanta l’Osier

Découvrez l’art de la vannerie à travers les paniers et autres réalisations artisanales de Chantal Fouillade.

Compris dans le prix du billet d’entrée

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

Découverte pour les uns, souvenir pour les autres, personne ne restera indifférent devant les vestiges d’un passé encore proche mais pourtant oublié.

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

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English :

Basketry demonstration

With Chantal Fouillade, Chanta l?Osier

Discover the art of basketry through Chantal Fouillade’s baskets and other handicrafts.

Included in admission price

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of farming, vine cultivation, wine and armagnac production, and ancient trades!

Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.

A discovery for some, a souvenir for others, no one will remain indifferent to the vestiges of a past that is still close at hand, but yet forgotten.

L’événement Démonstration vannerie au musée gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65