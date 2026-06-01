Démonstrations équestres et médiations dans le manège de Sénarmont, Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau), Fontainebleau

Démonstrations équestres et médiations dans le manège de Sénarmont 6 et 7 juin Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau) Seine-et-Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Évènement organisé par l’École militaire d’équitation de Fontainebleau, la Délégation au patrimoine de l’armée de Terre en partenariat avec l’École du Louvre

Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art