Démonstrations équestres et médiations dans le manège de Sénarmont, Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau), Fontainebleau
Démonstrations équestres et médiations dans le manège de Sénarmont, Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau), Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Démonstrations équestres et médiations dans le manège de Sénarmont 6 et 7 juin Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau) Seine-et-Marne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Évènement organisé par l’École militaire d’équitation de Fontainebleau, la Délégation au patrimoine de l’armée de Terre en partenariat avec l’École du Louvre
Manège de Sénarmont (entrée par le jardin Anglais du Château de Fontainebleau) Place du Général de Gaulle, 77300, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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