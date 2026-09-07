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Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale Élise Fischer · Baccarat

Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale Élise Fischer
Adresse
Place du général de Gaulle 54120 Baccarat
Ville
54120 Baccarat
Département
Meurthe-et-Moselle

Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque intercommunale Élise Fischer Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Animé par Ludovic Marbache
Partez à la découverte d’un patrimoine fascinant où histoire et guerre de territoires se rencontrent. À travers le destin des châteaux de Deneuvre et de Baccarat, replongez dans un récit riche en anecdotes.
Tout public à partir de 15 ans.

Médiathèque intercommunale Élise Fischer Place du général de Gaulle 54120 Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 16 52 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Parking gratuit
Animé par Ludovic Marbache

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