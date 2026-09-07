Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale Élise Fischer · Baccarat
Informations pratiques
Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque intercommunale Élise Fischer Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Animé par Ludovic Marbache
Partez à la découverte d’un patrimoine fascinant où histoire et guerre de territoires se rencontrent. À travers le destin des châteaux de Deneuvre et de Baccarat, replongez dans un récit riche en anecdotes.
Tout public à partir de 15 ans.
Médiathèque intercommunale Élise Fischer Place du général de Gaulle 54120 Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 16 52 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Parking gratuit
Animé par Ludovic Marbache
©JEP2026
À voir aussi à Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
- Voyage Flamenco Conférence dansée Place du Général De Gaulle Baccarat 11 septembre 2026
- Fête du pâté lorrain 57ème édition Baccarat 12 septembre 2026
- Conférence Deneuvre et Baccarat 2 châteaux 1 histoire Place du Général de Gaulle Baccarat 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite libre Baccarat Musée et Café Baccarat Musée et Café Baccarat 19 septembre 2026
- Visite libre du musée et café Baccarat, Musée & Café Baccarat, Baccarat 19 septembre 2026