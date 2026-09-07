Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire, Médiathèque intercommunale Élise Fischer, Baccarat

Informations pratiques

Deneuvre-Baccarat : 2 Châteaux, 1 Histoire Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque intercommunale Élise Fischer Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Animé par Ludovic Marbache

Partez à la découverte d’un patrimoine fascinant où histoire et guerre de territoires se rencontrent. À travers le destin des châteaux de Deneuvre et de Baccarat, replongez dans un récit riche en anecdotes.

Tout public à partir de 15 ans.

Médiathèque intercommunale Élise Fischer Place du général de Gaulle 54120 Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 73 16 52 https://www.mediatheques-du-lunevillois.fr/ Parking gratuit

Animé par Ludovic Marbache

©JEP2026