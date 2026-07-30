DENIS PODALYDÈS Théâtre de l’Archipel Perpignan
mardi 4 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DENIS PODALYDÈS
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 20:00:00
fin : 2027-05-04
Date(s) :
2027-05-04
Au Théâtre de l’Archipel le Grenat Une voix, un piano, et la puissance des mots. Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, prête son souffle éblouissant à Pierre Michon. À ses côtés, la pianiste Jodyline Gallavardin tisse un écrin musical sensible et lumineux.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: A voice, a piano, and the power of words. Denis Podalydès, a member of the Comédie-Française, lends his dazzling voice to Pierre Michon. At his side, pianist Jodyline Gallavardin weaves a sensitive and luminous musical tapestry.
L’événement DENIS PODALYDÈS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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