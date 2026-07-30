UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

DENIS PODALYDÈS Théâtre de l’Archipel Perpignan

mardi 4 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

DENIS PODALYDÈS Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 4 mai 2027
Fin
mardi 4 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 30 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

DENIS PODALYDÈS

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 20:00:00
fin : 2027-05-04

Date(s) :
2027-05-04

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat Une voix, un piano, et la puissance des mots. Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, prête son souffle éblouissant à Pierre Michon. À ses côtés, la pianiste Jodyline Gallavardin tisse un écrin musical sensible et lumineux.
  .

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: A voice, a piano, and the power of words. Denis Podalydès, a member of the Comédie-Française, lends his dazzling voice to Pierre Michon. At his side, pianist Jodyline Gallavardin weaves a sensitive and luminous musical tapestry.

L’événement DENIS PODALYDÈS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)