DENIS PODALYDÈS Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

DENIS PODALYDÈS

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 20:00:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat Une voix, un piano, et la puissance des mots. Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, prête son souffle éblouissant à Pierre Michon. À ses côtés, la pianiste Jodyline Gallavardin tisse un écrin musical sensible et lumineux.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: A voice, a piano, and the power of words. Denis Podalydès, a member of the Comédie-Française, lends his dazzling voice to Pierre Michon. At his side, pianist Jodyline Gallavardin weaves a sensitive and luminous musical tapestry.

L’événement DENIS PODALYDÈS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME