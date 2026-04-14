Dépistage gratuit des défauts de la vue et des maladies oculaires, Place Saint Pierre, Senlis

Dépistage gratuit des défauts de la vue et des maladies oculaires Dimanche 10 mai, 10h00 Place Saint Pierre Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Deux médecins ophtalmologues réaliseront ce dépistage dans un véhicule équipé d’appareils médicaux d’une technologie récente.

Toute la journée, vous pourrez aussi apporter les lunettes dont vous ne vous servez plus. Les lunettes ainsi collectées seront ensuite envoyées dans le centre de recyclage MEDICO Lions Clubs de France (http://www.medico-lcf.org/)

N’hésitez pas, venez, ce dépistage gratuit est conçu pour les enfants, les adultes, les seniors, pour vous.

Place Saint Pierre Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « http://www.medico-lcf.org/ »}]

Organisé par le Lions Club de Senlis Trois Forêts, un contrôle gratuit de la vue assuré par des médecins ophtalmologues dans un véhicule spécialement aménagé et équipé d’une technologie récente. santé prévention

Lions Club Senlis Trois Forêts