Déplier les photographies coloniales du Maroc, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau

Déplier les photographies coloniales du Maroc Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Entre 1918 et 1919, le psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault (1870-1934) réalise au Maroc plusieurs milliers de photographies qui se focalisent sur le drapé traditionnel. Entre 2023 et 2025, l’artiste Hoda Afshar élabore à partir de ce fonds une œuvre qui explore le caractère équivoque, polysémique et historiquement situé de ces images. En partant de ce cas précis, et en mobilisant d’autres exemples issus des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac, la conférence proposera une réflexion plus large sur les photographies coloniales réalisées au Maroc au début du XXᵉ siècle, et sur la manière dont elles ont contribué à construire un savoir visuel sur les corps, les costumes et les sociétés, tout en révélant les logiques de pouvoir et les cadres institutionnels qui les ont produites.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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