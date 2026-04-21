Déportées à Ravensbrück : 1942-1945 Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Dans le cadre du Mois des mémoires organisé par la Mairie du 19e, découvrez à la bibliothèque une exposition créée et prêtée par les Archives nationales, dédiée aux femmes déportées à Ravensbrück.

Cette exposition fait revivre l’itinéraire de seize femmes déportées depuis la France pour faits de résistance, d’abord en France, puis au camp de Ravensbrück, en Allemagne. Les documents, pour certains inédits, et les objets originaux rassemblés dans ce parcours retracent les conditions extrêmes dans lesquelles ces femmes réussirent à vivre ou survivre. ACCÈS LIBRE

Visite commentée de l’exposition

Le mercredi 20 mai, à 18h30, assistez à une visite commentée de l’exposition en présence des commissaires de l’exposition Lucile Chartrain et Marine Garnier. INSCRIPTION CONSEILLÉE

Poursuivre le cycle avec la projection du film documentaire de Marie Rameau « Précieux Trésors » au Centre Paris Anim Clavel le jeudi 28 Mai à 19h, le film sera suivi d’une rencontre et d’un atelier menés par la réalisatrice.

Dans le cadre du Mois des mémoires, découvrez à la bibliothèque une exposition créée et prêtée par les Archives nationales, dédiée aux femmes déportées à Ravensbrück.

Du mercredi 06 mai 2026 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

réservation recommandée pour la visite commentée le 20 mai

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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