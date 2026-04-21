Déportées à Ravensbrück : 1942-1945 Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Déportées à Ravensbrück : 1942-1945 Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris mercredi 6 mai 2026.
Dans le cadre du Mois des mémoires organisé par la Mairie du 19e, découvrez à la bibliothèque une exposition créée et prêtée par les Archives nationales, dédiée aux femmes déportées à Ravensbrück.
Cette exposition fait revivre l’itinéraire de seize femmes déportées depuis la France pour faits de résistance, d’abord en France, puis au camp de Ravensbrück, en Allemagne. Les documents, pour certains inédits, et les objets originaux rassemblés dans ce parcours retracent les conditions extrêmes dans lesquelles ces femmes réussirent à vivre ou survivre. ACCÈS LIBRE
Visite commentée de l’exposition
Le mercredi 20 mai, à 18h30, assistez à une visite commentée de l’exposition en présence des commissaires de l’exposition Lucile Chartrain et Marine Garnier. INSCRIPTION CONSEILLÉE
Poursuivre le cycle avec la projection du film documentaire de Marie Rameau « Précieux Trésors » au Centre Paris Anim Clavel le jeudi 28 Mai à 19h, le film sera suivi d’une rencontre et d’un atelier menés par la réalisatrice.
Dans le cadre du Mois des mémoires, découvrez à la bibliothèque une exposition créée et prêtée par les Archives nationales, dédiée aux femmes déportées à Ravensbrück.
Du mercredi 06 mai 2026 au samedi 06 juin 2026 :
gratuit
accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
réservation recommandée pour la visite commentée le 20 mai
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
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