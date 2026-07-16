Depuis que je suis né, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Depuis que je suis né Mercredi 31 mars 2027, 15h00 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

6 à 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T15:00:00+02:00 – 2027-03-31T15:45:00+02:00

Fin : 2027-03-31T15:00:00+02:00 – 2027-03-31T15:45:00+02:00

Figure incontournable du théâtre jeune public, David Lescot poursuit avec Depuis que je suis né son exploration sensible et malicieuse de l’enfance. Après le succès de J’ai trop d’amis, Molière du Jeune Public en 2022, il signe un spectacle plein d’humour et de tendresse à hauteur d’enfant.

Du haut de ses six ans, Sami décide de raconter sa vie. Désormais capable de lire et d’écrire, il se lance dans un projet ambitieux : rédiger ses mémoires. De sa naissance à ses premiers mots, de la découverte de la crèche aux mystères de l’école maternelle, rien n’échappe à son regard curieux.

Seule en scène, une comédienne donne vie à cette autobiographie aussi drôle que touchante, ponctuée de chansons qui accompagnent les souvenirs de ce petit garçon en pleine découverte du monde. Avec une écriture vive et pleine de fantaisie, David Lescot saisit avec justesse les interrogations, les joies et les étonnements de l’enfance.

Un spectacle délicat et réjouissant à partager en famille, qui rappelle qu’à six ans déjà, une vie peut sembler une grande aventure.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Sami, 6 ans, décide d’écrire ses mémoires : naissance, premiers mots, crèche, école maternelle.

Christophe Raynaud de Lage