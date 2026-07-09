Depuis que je suis né conservatoire Léo Delibes Clichy
mercredi 31 mars 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Figure incontournable du théâtre jeune public, David
Lescot poursuit avec Depuis que je suis
né son exploration sensible et malicieuse de l’enfance. Après le succès de
J’ai trop d’amis, Molière du Jeune Public en 2022, il signe un spectacle plein
d’humour et de tendresse à hauteur d’enfant.
Du haut de ses six ans, Sami décide de raconter sa
vie. Désormais capable de lire et d’écrire, il se lance dans un projet
ambitieux : rédiger ses mémoires. De sa naissance à ses premiers mots, de la
découverte de la crèche aux mystères de l’école maternelle, rien n’échappe à
son regard curieux.
Seule en scène, une comédienne donne vie à cette
autobiographie aussi drôle que touchante, ponctuée de chansons qui accompagnent
les souvenirs de ce petit garçon en pleine découverte du monde. Avec une
écriture vive et pleine de fantaisie, David Lescot saisit avec justesse les
interrogations, les joies et les étonnements de l’enfance.
Un spectacle délicat et réjouissant à partager en
famille, qui rappelle qu’à six ans déjà, une vie peut sembler une grande
aventure.
Sami, 6 ans, décide d’écrire ses mémoires : naissance, premiers mots, crèche, école maternelle. Seule en scène, une comédienne incarne avec humour et chansons cette autobiographie pleine de fantaisie sur l’enfance.
Le mercredi 31 mars 2027
de 15h00 à 15h45
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-31T18:00:00+02:00
fin : 2027-03-31T18:45:00+02:00
Date(s) : 2027-03-31T15:00:00+02:00_2027-03-31T15:45:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5655&lng=1
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