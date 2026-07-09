Depuis que je suis né conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Figure incontournable du théâtre jeune public, David

Lescot poursuit avec Depuis que je suis

né son exploration sensible et malicieuse de l’enfance. Après le succès de

J’ai trop d’amis, Molière du Jeune Public en 2022, il signe un spectacle plein

d’humour et de tendresse à hauteur d’enfant.

Du haut de ses six ans, Sami décide de raconter sa

vie. Désormais capable de lire et d’écrire, il se lance dans un projet

ambitieux : rédiger ses mémoires. De sa naissance à ses premiers mots, de la

découverte de la crèche aux mystères de l’école maternelle, rien n’échappe à

son regard curieux.

Seule en scène, une comédienne donne vie à cette

autobiographie aussi drôle que touchante, ponctuée de chansons qui accompagnent

les souvenirs de ce petit garçon en pleine découverte du monde. Avec une

écriture vive et pleine de fantaisie, David Lescot saisit avec justesse les

interrogations, les joies et les étonnements de l’enfance.

Un spectacle délicat et réjouissant à partager en

famille, qui rappelle qu’à six ans déjà, une vie peut sembler une grande

aventure.

Sami, 6 ans, décide d’écrire ses mémoires : naissance, premiers mots, crèche, école maternelle. Seule en scène, une comédienne incarne avec humour et chansons cette autobiographie pleine de fantaisie sur l’enfance.

Le mercredi 31 mars 2027

de 15h00 à 15h45

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-31T18:00:00+02:00

fin : 2027-03-31T18:45:00+02:00

Date(s) : 2027-03-31T15:00:00+02:00_2027-03-31T15:45:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5655&lng=1



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