Derby de Piau 21/03/2026 à la station Aragnouet

Derby de Piau 21/03/2026

à la station PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21

La grande course incontournable des Pyrénées depuis plus de 20 ans.

Format remodelé en 2024 arrivée en 2 temps!! Du fun, des rires et des déguisements, et de la bonne humeur! qui sera le plus rapide pour arriver en bas de la station depuis son somment? Un objectif être le premier en bas ! Grosses sensations et ambiance festive garantie ! Le 1er rendez-vous multiglisses des Pyrénées pour tous.

Lien pour inscrire https://piau-engaly.com/fr/experiences/derby-de-piau

Le Derby est une course, une Fête de la glisse ouverte à toutes et à tous et avec n’importe quel engins homologués.

Chacun choisit son parcours, niveau pistes bleues requis.

Objectif Rallier le sommet de la station à son centre le plus rapidement possible.

Entre ces deux points une multitude de lignes diverses et variées sont envisageables selon le niveau de technique, de motivation et d’engagement de chacun tout est permis !

Samedi 21 mars 2026 !

PROGRAMME JOURNEE programme à confirmer au 29/10/2025

8h30 à 10h30 Retrait des dossards (ou la veille de 17h à 19h)

10h30 Briefing des courses accompagné d’une collation/pause café

11h30 Départ des kids

12h Départ du derby

13h à 16h30 Stands ski test, matériels, fartage

14h Atelier de Recherche de Victimes en Avalanches à l’aide d’un DVA chronométré (le plus rapide sera récompensé)

16h45 Remise des prix

19h30 Apéritif en musique offert aux coureurs suivi d’un repas (ouvert sous disponibilité aux accompagnants). Le tirage au sort des lots débutera à l’apéritif et se poursuivra durant le repas.

21h30 Concerts .

à la station PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 56 64 05 agathe31000@hotmail.fr

English :

The great Pyrenees race for over 20 years.

Revamped format for 2024 2-stage finish! Fun, laughter, masquerade costume and good spirits! Who will be the fastest to reach the bottom of the resort from its summit? One goal: to be the first one down! Big thrills and a festive atmosphere guaranteed! The 1st multi-slide event in the Pyrenees for everyone.

Link to register: https://piau-engaly.com/fr/experiences/derby-de-piau

The Derby is a race, a Fête de la glisse open to all, with any type of approved equipment.

Everyone chooses their own route, blue slope level required.

The aim is to get from the top of the resort to its center as quickly as possible.

Between these two points, a multitude of diverse and varied lines are possible, depending on each person’s level of technique, motivation and commitment: anything goes!

German :

Das große Rennen in den Pyrenäen, an dem man seit über 20 Jahren nicht vorbeikommt.

Das Format wurde für 2024 überarbeitet Ankunft in zwei Etappen! Spaß, Lachen, Verkleidungen und gute Laune! Wer ist der Schnellste, der vom Gipfel des Skigebiets nach unten kommt? Ein Ziel: als Erster unten sein! Große Aufregung und festliche Stimmung sind garantiert! Das erste Multiglissport-Event der Pyrenäen für alle.

Link zur Anmeldung: https://piau-engaly.com/fr/experiences/derby-de-piau

Das Derby ist ein Rennen, ein Fest des Gleitens, das allen und jedem offen steht und mit allen zugelassenen Geräten durchgeführt werden kann.

Jeder wählt seine Strecke selbst, Niveau blaue Pisten erforderlich.

Ziel: Den Gipfel des Skigebiets so schnell wie möglich mit dem Zentrum des Skigebiets verbinden.

Zwischen diesen beiden Punkten gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Strecken, die je nach Technik, Motivation und Engagement des Einzelnen variieren können: Alles ist erlaubt!

Italiano :

La grande corsa dei Pirenei da oltre 20 anni.

Nuovo formato per il 2024: arrivo in 2 tappe! Divertimento, risate, costumi e buon umore! Chi sarà il più veloce a raggiungere il fondo della stazione dalla sua cima? Un solo obiettivo: essere il primo a scendere! Grandi emozioni e un’atmosfera di festa garantita! Il 1° evento multi-scivolo dei Pirenei per tutti.

Link per iscriversi: https://piau-engaly.com/fr/experiences/derby-de-piau

Il Derby è una gara, una festa degli sport invernali aperta a tutti e con qualsiasi tipo di attrezzatura omologata.

Ognuno sceglie il proprio percorso, è richiesto un livello di corsa blu.

L’obiettivo è quello di arrivare il più velocemente possibile dalla cima della stazione al suo centro.

Tra questi due punti sono possibili una moltitudine di percorsi diversi, a seconda del livello di tecnica, motivazione e impegno: tutto è possibile!

Espanol :

La gran carrera de los Pirineos desde hace más de 20 años.

Nuevo formato para 2024: ¡final en 2 etapas! Diversión, risas, disfraces y buen humor. ¿Quién será el más rápido en llegar al fondo de la estación desde su cima? Un objetivo: ¡ser el primero en bajar! Grandes emociones y ambiente festivo garantizados El 1er evento multideslizante de los Pirineos para todos los públicos.

Enlace para inscribirse: https://piau-engaly.com/fr/experiences/derby-de-piau

El Derby es una carrera, una fiesta de los deportes de invierno abierta a todos y con cualquier tipo de material homologado.

Cada uno elige su recorrido, nivel de carrera azul requerido.

El objetivo es llegar lo más rápidamente posible desde la cima de la estación hasta su centro.

Entre estos dos puntos, son posibles multitud de recorridos diferentes, en función de tu nivel de técnica, motivación y compromiso: ¡todo vale!

