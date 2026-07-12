Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Dérèglements

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-18 17:00:00

fin : 2027-04-18 18:40:00

Date(s) :

2027-04-18

Festival TendanSe

Après Virtuosités en 2007 et Désordres en 2013, 3e étage est de retour avec Dérèglements , tout aussi brillant et déjanté que les précédents. Fidèle à lui-même et à l’esprit du groupe, Samuel Murez propose là un programme qui, dans sa composition et dans son rythme, tient davantage du film que du spectacle de danse traditionnel.

Dérèglements se présente comme une nouvelle variation autour des grands thèmes qui ont fait le succès du groupe et que son concepteur explore depuis plusieurs années la virtuosité, sous toutes ses formes et dans tous ses éclats, le rapport de l’individu au groupe, garant (ou non) de l’expression de la singularité, la tension entre l’ordre et le désordre, le respect de la règle et la transgression créatrice. Cette tension, qui constitue la trame de tous les spectacles de 3e étage, résonne de manière particulièrement intime pour Samuel Murez et son groupe,

formé de danseurs issus de l’école du ballet de l’Opéra de Paris et évoluant depuis toujours dans un environnement marqué par le poids du passé et des contraintes formelles. Elle se lit aussi dans le refus affiché de se cantonner à un style de danse unique ou encore dans la

structure peu conventionnelle du spectacle.

Durée 1h40 avec entracte I Tout public

Placement numéroté

Tarif B

Plein tarif (hors abonnement) 30€

Tarif partenaires (hors abonnement) 26€

Tarif réduit (hors abonnement) 20€

Abonnés tout public 25€

Abonnés tarif réduit 18€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

TendanSe Festival

L’événement Dérèglements Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin