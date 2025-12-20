Dernière Réunion de courses hippiques 2026

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 11:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Dernière réunion de courses premium à l’hippodrome de Lignières en Berry pour cette année. Elles sont premium et gratuites !

La réservation est indispensable pour déjeuner au restaurant panoramique, réservation auprès de l’Auberge de Noirlac. .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Last premium race meeting at Lignières en Berry for 2026!

L’événement Dernière Réunion de courses hippiques 2026 La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES