Dernière soirée de la saison ! Menu spam, supplément spam ! Espace Fayolle Guéret
vendredi 25 juin 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Dernière soirée de la saison ! Menu spam, supplément spam !
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-25 20:30:00
fin : 2027-06-25 21:30:00
Date(s) :
2027-06-25
Une fin de saison sous le signe de la fête !
Un séisme sur la BBC dans les années 70 les Monty Python ! Ils inventent un burlesque des plus absurdes, choquent les téléspectateurs, mais font des millions d’émules, dont aujourd’hui les brigadiers ! La BIMT va revisiter les sketches les plus célèbres Michel-Ange et le Pape, spam, l’inquisition espagnole et plein d’autres nouveautés pour cet opus 2….
À l’issue du spectacle, l’équipe vous présentera les grandes lignes de la saison prochaine. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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L’événement Dernière soirée de la saison ! Menu spam, supplément spam ! Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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