D’Eros à Narcisse Le Hall de la chanson Paris
vendredi 3 juillet 2026 · Le Hall de la chanson · Paris
Informations pratiques
Avec Vincent Breton, Olivier Hussenet, Mathilde Martinez au chant et à la danse, Alban Losseroy aux arrangement et à la basse, guitare, piano.
Ce cabaret mis en scène par Olivier Hussenet survole cent ans de chansons faisant sentir le glissement d’Eros à Narcisse qui s’opère dans notre désir de l’autre et l’adoration de soi.
Dans le cadre d’une soirée CABARET.
Dans le cadre d’une soirée sous le signe du Cabaret !
Du vendredi 03 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :
mercredi, vendredi
de 19h30 à 20h30
payant
De 5 euros (minima sociaux) à 25 euros (tarif soutien).
Durée estimée : 1h
NB : possibilité de réserver pour la soirée cabaret en entier (lien dans la description).
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-08T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00
Le Hall de la chanson 211, avenue Jean Jaurès 75019 Pavillon Charolais (derrière la Grande Halle)Paris
https://lehalldelachanson.com/d-eros-a-narcisse +33153724300 reservation@lehall.com https://www.linkedin.com/company/le-hall-de-la-chanson-centre-national-du-patrimoine-de-la-chanson?originalSubdomain=fr https://www.linkedin.com/company/le-hall-de-la-chanson-centre-national-du-patrimoine-de-la-chanson?originalSubdomain=fr
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