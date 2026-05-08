Derrière la porte, l’atelier Dijon
Derrière la porte, l’atelier Dijon samedi 6 juin 2026.
Dijon
Derrière la porte, l’atelier
Différents lieux en Côte d’Or Dijon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le rendez-vous est traditionnel: les artistes 13+ vous accueilleront au cœur de leur création les 6 et 7 juin de 11 heures à 19 heures, à Dijon et dans toute la Côte-d’Or. L’opération Derrière la porte, l’atelier est la meilleure façon d’entrer dans leurs univers.
Au programme
– Visite des ateliers d’artistes
– Découverte des techniques artistiques
– Echange avec les artistes .
Différents lieux en Côte d’Or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté aassociation13plus@gmail.com
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English : Derrière la porte, l’atelier
L’événement Derrière la porte, l’atelier Dijon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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