Dijon

Derrière la porte, l’atelier

Différents lieux en Côte d’Or Dijon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le rendez-vous est traditionnel: les artistes 13+ vous accueilleront au cœur de leur création les 6 et 7 juin de 11 heures à 19 heures, à Dijon et dans toute la Côte-d’Or. L’opération Derrière la porte, l’atelier est la meilleure façon d’entrer dans leurs univers.

Au programme

– Visite des ateliers d’artistes

– Découverte des techniques artistiques

– Echange avec les artistes .

Différents lieux en Côte d’Or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté aassociation13plus@gmail.com

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English : Derrière la porte, l’atelier

L’événement Derrière la porte, l’atelier Dijon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)