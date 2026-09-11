Derrière les murs des Archives, Archives départementales de la Nièvre, Nevers

Informations pratiques

Derrière les murs des Archives 19 et 20 septembre Archives départementales de la Nièvre Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Derrière ce grand bâtiment vitré sont conservés des kilomètres d’archives. Venez découvrir comment ces archives, du Moyen Âge à nos jours, arrivent dans ce lieu, sont inventoriées, préservées et valorisées.

Archives départementales de la Nièvre 1 Rue Charles Roy, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386606830 https://archives.nievre.fr Les inventaires des fonds d’archives de Nevers Agglomération, de la Ville de Nevers et de Varennes-Vauzelles sont consultables en salle. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.

Derrière ce grand bâtiment vitré sont conservés des kilomètres d’archives. Venez découvrir comment ces archives, du Moyen Age à nos jours, arrivent dans ce lieu, sont inventoriées, préservées et…

© Archives départementales de la Nièvre