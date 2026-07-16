Des casernes à Saint-François d’Assise, Caserne Faron, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Des casernes à Saint-François d’Assise Dimanche 20 septembre, 10h00 Caserne Faron Meurthe-et-Moselle

Bonnes chaussures recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une promenade commentée qui vous plongera dans l’histoire des casernes Faron et Drouot, témoins d’une époque militaire révolue. Au fil de cette promenade, nous traverserons les quartiers Biancamaria et Brichambeau, où vous découvrirez l’évolution de ces espaces de vie et leur impact sur la vie locale. Nous nous dirigerons, enfin, vers l’ancienne église Saint-François d’Assise, qui a marqué le paysage culturel de la région.

Caserne Faron Rue du 8e Régiment d’Artillerie 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Biancamaria Meurthe-et-Moselle Grand Est

Rejoignez-nous pour une promenade commentée qui vous plongera dans l’histoire des casernes Faron et Drouot, témoins d’une époque militaire révolue. Au fil de cette promenade, nous traverserons les et…