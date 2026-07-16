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AGENDA · Vandœuvre-lès-Nancy

Des casernes à Saint-François d’Assise, Caserne Faron, Vandœuvre-lès-Nancy

dimanche 20 septembre 2026 · Caserne Faron · Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Caserne Faron
Adresse
Rue du 8e Régiment d'Artillerie 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Ville
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Bonnes chaussures recommandées

Des casernes à Saint-François d’Assise Dimanche 20 septembre, 10h00 Caserne Faron Meurthe-et-Moselle

Bonnes chaussures recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une promenade commentée qui vous plongera dans l’histoire des casernes Faron et Drouot, témoins d’une époque militaire révolue. Au fil de cette promenade, nous traverserons les quartiers Biancamaria et Brichambeau, où vous découvrirez l’évolution de ces espaces de vie et leur impact sur la vie locale. Nous nous dirigerons, enfin, vers l’ancienne église Saint-François d’Assise, qui a marqué le paysage culturel de la région.

Caserne Faron Rue du 8e Régiment d’Artillerie 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Biancamaria Meurthe-et-Moselle Grand Est
Rejoignez-nous pour une promenade commentée qui vous plongera dans l’histoire des casernes Faron et Drouot, témoins d’une époque militaire révolue. Au fil de cette promenade, nous traverserons les et…

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