Des costumes de la monarchie aux vignettes Malabar, les Modes de Gaignières (1642-1715) à la BnF, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Des costumes de la monarchie aux vignettes Malabar, les Modes de Gaignières (1642-1715) à la BnF Samedi 6 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Pendant plus de trois siècles (XVIIIe-XXIe siècles), les figures de Modes collectées par F.-R. de Gaignières se sont répandues dans la culture visuelle érudite et populaire, participant à la construction d’une histoire nationale, en particulier médiévale, aussi bien savante qu’imaginaire. Il s’agira d’étudier d’une part le rôle joué par le cabinet des estampes (BnF), détenteur des dessins depuis 1715, dans l’élaboration de leur statut de « source historique » et d’analyser d’autre part les effets de leur diffusion, de leur transformation ou changement d’usages sur « l’invention » du Moyen Âge.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

.