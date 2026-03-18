Des créateurs aux petites mains : les métiers de la haute couture parisienne Bibliothèque des Batignolles Paris

Worth,

le premier grand couturier affirmait : « Mon travail est surtout

d’inventer, la création est le secret de mon succès. » Ses fils et

successeurs sont parmi les fondateurs de la Chambre syndicale de la Haute

Couture en 1868 qui impose de créer des modèles, de les faire exécuter dans son

atelier où travaillent au moins 15 personnes, d’habiller les clientes sur

mesure (avec trois essayages minimum), de présenter deux collections de 35

tenues complètes au minimum chaque année, et de disposer d’une salle

d’exposition et de vente.

Jeanne Lanvin est la seule maison

encore en activité depuis son installation dans le faubourg Saint-Honoré en

1889. Elle multiplie les ateliers et ouvre des départements pour habiller les

enfants puis les hommes.

Toutes ces entreprises emploient un personnel nombreux et très

hiérarchisé qui travaille dans des espaces différents : dans les ateliers,

les ouvrières aux salaires médiocres. Les salons fréquentés par les clientes voient

parader les mannequins à la carrière éphémère. Et dans les boutiques, on vend

les parfums et les accessoires faisant rayonner les noms de Chanel, Patou, Dior

ou Cardin.

Ce symbole du luxe qu’est la haute couture caractérisée par une grande division du travail fut une industrie de main d’œuvre, autant qu’un artisanat d’art.



Par Danièle Prévost de la société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissement

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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