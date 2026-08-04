Des fleurs pour Algernon Espace Fayolle Guéret
jeudi 15 octobre 2026 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Des fleurs pour Algernon
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15 21:45:00
Date(s) :
2026-10-15
L’incroyable performance de William Mesguich dans une adaptation théâtrale du célèbre roman de Daniel Keyes…
Algernon est une souris qui vient de subir une opération visant à multiplier par trois son QI. Enhardis par cette réussite,les docteurs Nemur et Strauss tentent d’appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d’esprit. C’est l’extraordinaire éveil de l’intelligence pour le jeune homme. Mais jusqu’où cette ascension va-t-elle le mener ? .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Des fleurs pour Algernon
L’événement Des fleurs pour Algernon Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret
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