Des fleurs pour Algernon Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Des fleurs pour Algernon

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 21:45:00

Date(s) :

2026-10-15

L’incroyable performance de William Mesguich dans une adaptation théâtrale du célèbre roman de Daniel Keyes…

Algernon est une souris qui vient de subir une opération visant à multiplier par trois son QI. Enhardis par cette réussite,les docteurs Nemur et Strauss tentent d’appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d’esprit. C’est l’extraordinaire éveil de l’intelligence pour le jeune homme. Mais jusqu’où cette ascension va-t-elle le mener ? .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Des fleurs pour Algernon

L’événement Des fleurs pour Algernon Guéret a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grand Guéret