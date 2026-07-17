Des images sous tes pieds !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

lundi 10 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Des images sous tes pieds ! Lundi 10 août, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T16:30:00+02:00

Viens parcourir l’exposition « Pour l’éternité, héritage de Cluny dans la Nièvre ».

Partout les fleurs de lys et autres plantes côtoient créatures fantastiques et autres symboles magiques !

Autrefois, les carreaux de pavement racontaient des histoires en terre colorée appelées engobe, maintenant c’est à toi de créer ton carreau comme le faisaient les potiers !

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Atelier 6-12 ans sur inscription_ Viens parcourir l’exposition « Pour l’éternité, héritage de Cluny dans la Nièvre ». Partout les fleurs de lys et autres plantes côtoient créatures fantastiques et …

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