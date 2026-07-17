Des images sous tes pieds !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
lundi 10 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Des images sous tes pieds ! Lundi 10 août, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
5 € sur inscription _ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T16:30:00+02:00
Viens parcourir l’exposition « Pour l’éternité, héritage de Cluny dans la Nièvre ».
Partout les fleurs de lys et autres plantes côtoient créatures fantastiques et autres symboles magiques !
Autrefois, les carreaux de pavement racontaient des histoires en terre colorée appelées engobe, maintenant c’est à toi de créer ton carreau comme le faisaient les potiers !
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription_ Viens parcourir l’exposition « Pour l’éternité, héritage de Cluny dans la Nièvre ». Partout les fleurs de lys et autres plantes côtoient créatures fantastiques et …
Ville de Nevers
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Béton sacré : Nocturne à Sainte-Bernadette du Banlay, Eglise Sainte-Bernadette du Banlay, Nevers 17 juillet 2026
- Béton sacré Visite guidée en soirée de l’église Sainte-Bernadette du Banlay Eglise Sainte-Bernadette du Banlay Nevers 17 juillet 2026
- Petites et grandes histoires du Palais, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 18 juillet 2026
- Montée de la Tour Bohier, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 19 juillet 2026
- Boîte à voyager Visite guidée du musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers 20 juillet 2026