Des jours et des nuits dans la forêt, L’Ecran, Saint-Denis
lundi 21 septembre 2026 · L'Ecran · Saint-Denis
Informations pratiques
Des jours et des nuits dans la forêt Lundi 21 septembre, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T20:30:00+02:00 – 2026-09-21T22:25:00+02:00
Fin : 2026-09-21T20:30:00+02:00 – 2026-09-21T22:25:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=4E2MV »}]
Lundi’spensable – Quatre amis de Calcutta aux personnalités très différentes font une excursion de vacances à la campagne, dans un petit village de l’État du Bihar où ils s’installent dans un bunga…
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