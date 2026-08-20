Des jours et des nuits dans la forêt, L’Ecran, Saint-Denis

Informations pratiques

Des jours et des nuits dans la forêt Lundi 21 septembre, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T20:30:00+02:00 – 2026-09-21T22:25:00+02:00

Fin : 2026-09-21T20:30:00+02:00 – 2026-09-21T22:25:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=4E2MV »}]

Lundi’spensable – Quatre amis de Calcutta aux personnalités très différentes font une excursion de vacances à la campagne, dans un petit village de l’État du Bihar où ils s’installent dans un bunga…