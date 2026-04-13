Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Des modes entre-tissées : pour une histoire globale de la mode au siècle des Lumières, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Des modes entre-tissées : pour une histoire globale de la mode au siècle des Lumières, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - salle des colonnes

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Des modes entre-tissées : pour une histoire globale de la mode au siècle des Lumières Vendredi 5 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)