Des modes entre-tissées : pour une histoire globale de la mode au siècle des Lumières, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Des modes entre-tissées : pour une histoire globale de la mode au siècle des Lumières Vendredi 5 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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