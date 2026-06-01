Des modes et des livres, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
Des modes et des livres, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Des modes et des livres Vendredi 5 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00
Carte blanche au groupe Art & beaux livres du Syndicat National de l’Édition.
À la jonction de deux univers qui suscitent le rêve, le livre de mode a une place particulière au sein du paysage du livre d’art. Des beaux livres de photographies aux grandes histoires des modes, en passant par les revues spécialisées, les monographies, les exposés théoriques ou les catalogues d’exposition, les formes éditoriales et les objectifs poursuivis sont variés. Pourquoi parler de la mode sous forme de livre ? Quels rôles jouent les marques et les créateurs dans le processus éditorial ? Nous tenterons de comprendre comment aujourd’hui la mode s’écrit dans les livres.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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