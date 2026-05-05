« Des monstres ? » : des films choisis par de jeunes programmateurs à Vendôme Mardi 5 mai, 00h00 Ciclic Animation Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Venez découvrir leur sélection et applaudir les jeunes à Ciclic Animation ! « Des monstres ? » : des films choisis par de jeunes programmateurs à Vendôme. Dans le cadre d’un atelier de programmation encadré par Nina Naour, 6 jeunes du DITEP (dispositif d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique) du collège de Saint-Amand-Longpré ont sélectionné 5 courts métrages d’animation parmi une dizaine proposée sur le thème des monstres et de leur supposée monstruosité. Cet atelier s’est tenu en mars et en avril 2026 durant 4 séances de travail. à partir de 10 ans, durée du programme : 49 minutes. Sur réservation par mail : resa-ciclicanimation@ciclic.fr.

Ciclic Animation 3 Allée de Yorktown, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:resa-ciclicanimation@ciclic.fr »}]

Venez découvrir leur sélection et applaudir les jeunes à Ciclic Animation ! « Des monstres ? » : des films choisis par de jeunes programmateurs à Vendôme. Dans le cadre d’un atelier de programmation en Cinéma