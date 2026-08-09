Des mots sur ses maux : parcours littéraire Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Du témoignage à la fiction, de l’autobiographie au théâtre, du journal à la poésie, la puissance du verbe invite à interroger et à comprendre l’Histoire. Pourquoi écrire ? Quand écrire et sous quelle forme ? Ce parcours, au sein du Mémorial, permet de cheminer à travers les plus belles pages de Simone Veil, Joseph Joffo, Charlotte Delbo, Aharon Appelfeld ou encore Jean‑Claude Grumberg.
Durée : 2 h.
Lieu de rendez-vous : accueil du Mémorial de la Shoah. Ce parcours se déroule au sein des espaces du Mémorial.
Pendant et après la Shoah, en France comme partout en Europe, nombreux furent ceux qui prirent la plume pour dire et raconter l’indicible.
Le dimanche 06 décembre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-06T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-06T11:00:00+02:00_2026-12-06T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
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