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Des mots sur ses maux : parcours littéraire Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Des mots sur ses maux : parcours littéraire Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l’Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
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Du témoignage à la fiction, de l’autobiographie au théâtre, du journal à la poésie, la puissance du verbe invite à interroger et à comprendre l’Histoire. Pourquoi écrire ? Quand écrire et sous quelle forme ? Ce parcours, au sein du Mémorial, permet de cheminer à travers les plus belles pages de Simone Veil, Joseph Joffo, Charlotte Delbo, Aharon Appelfeld ou encore Jean‑Claude Grumberg.

Durée : 2 h.

Lieu de rendez-vous : accueil du Mémorial de la Shoah. Ce parcours se déroule au sein des espaces du Mémorial.

RÉSERVER

Pendant et après la Shoah, en France comme partout en Europe, nombreux furent ceux qui prirent la plume pour dire et raconter l’indicible.
Le dimanche 06 décembre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-06T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-06T11:00:00+02:00_2026-12-06T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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