Des nouvelles de… Norvège, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux
Informations pratiques
Des nouvelles de… Norvège Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Lecture à voix haute, présentation de romans norvégiens, d’ouvrages d’art et de gastronomie sur ce pays.
Petite dégustation prévue en fin de rencontre.
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0524996012 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir la littérature, l’art et la gastronomie de Norvège! Si vous en avez, venez partager vos livres norvégiens coups de coeur!
CC0
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