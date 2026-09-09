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Des nouvelles de… Norvège, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux

Des nouvelles de… Norvège, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Flora Tristan
Adresse
1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Des nouvelles de… Norvège Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Lecture à voix haute, présentation de romans norvégiens, d’ouvrages d’art et de gastronomie sur ce pays.
Petite dégustation prévue en fin de rencontre.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0524996012 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir la littérature, l’art et la gastronomie de Norvège! Si vous en avez, venez partager vos livres norvégiens coups de coeur!

CC0

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