Des nuits pour voir le jOur Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Des nuits pour voir le jOur
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Dans ce spectacle, Katell Le Brenn nous partage son vécu d’artiste de cirque, équilibriste et
contorsionniste. À travers un récit sincère, touchant et réjouissant, elle explore l’intensité d’une pratique physique de haut niveau, ses renoncements et ses acceptations. Jusqu’où va l’artiste dans l’épreuve du corps ? En mots et en actes, comme une confidence, la circassienne nous emporte dans son histoire vertigineuse de femme acrobate.
Il s’agit de la troisième création co-écrite par Katell Le Brenn et David Coll Povedano. Ce dernier signe une mise en scène audacieuse et surprenante qui accompagne avec justesse cette lecture d’un parcours courageux et sinueux, faisant de Des nuits pour voir le jOur une proposition résolument lumineuse. .
