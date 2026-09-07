Des Oracles : lecture interactive de Mariette Navarro, Médiathèque François-Rabelais, Gennevilliers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque François-Rabelais · Gennevilliers
Informations pratiques
Des Oracles : lecture interactive de Mariette Navarro Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque François-Rabelais Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Mariette Navarro, metteuse en scène et autrice, notamment d’Ultramarins (lauréat du prix Frontières – Léonora Miano 2021 et du prix Senghor 2022), vous présente Des Oracles, une lecture-performance inédite accompagnée d’un jeu de cartes imaginé par les élèves de l’École des Arts Décoratifs de Paris.
Tirez une carte… et changez le cours de la lecture !
Médiathèque François-Rabelais 177 avenue Gabriel-Péri, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 64 61 https://mediatheques.ville-gennevilliers.fr https://www.instagram.com/mediathequesgennevilliers/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 85 64 61 »}] La médiathèque François-Rabelais, située au centre-ville de Gennevilliers, vous accueille dans ses espaces dédiés aux adultes et à la jeunesse.
Découvrez et empruntez un fonds riche et varié : livres, instruments de musique, films, CD, vinyles et plus encore.
Des espaces numériques ainsi qu’une offre de services en ligne sont également à votre disposition pour vous accompagner dans vos découvertes et vos recherches. Métro 13 : Les Agnettes
Bus 235
RER C ; Gennevilliers
Biblis en folie 2026
©Mariette Navarro
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