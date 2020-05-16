Des robots à la biblio !, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Des robots à la biblio ! Samedi 16 mai 2020, 13h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-05-16T13:30:00+02:00 – 2020-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2020-05-16T13:30:00+02:00 – 2020-05-16T18:00:00+02:00

Découvrez des robots divers, initiez-vous à la robotique , pilotez des drones, utilisez des imprimantes 3D… Assistez au challenge de clubs de robotique pour les 6-9 ans qui ont répondu à un défi autour de la vie sur la Lune ! Pour tous.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Assistez au challenge de clubs de robotique pour les 6-9 ans, découvrez des robots, pilotez des drones… Pour tous. Robotique – intelligence artificielle Evénements – Festicités