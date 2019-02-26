Des robots pour restaurer les écosystèmes dégradés, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Des robots pour restaurer les écosystèmes dégradés 26 février – 1 mars 2019 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-02-26T15:00:00+01:00 – 2019-02-26T17:00:00+01:00

Fin : 2019-03-01T15:00:00+01:00 – 2019-03-01T17:00:00+01:00

Des robots pour restaurer les écosystèmes dégradés La désertification, dans les zones arides et semi arides, est un fléau qui touche 39% des terres sur l’ensemble des continents. Le projet R-Stepps expérimente une approche innovante basée sur une flotte de robots autonomes pour reboiser les zones désertifiées qu’ont dû fuir hommes et animaux. Chaque robot de la flotte est spécialisé dans une tâche : forage, plantage, arrosage, entretien. Participez à un atelier pour comprendre l’ampleur de la désertification et les enjeux de la restauration des terres, avec Mohamed Zaoui, Docteur en robotique à l’origine du projet R-Stepps, Ingénieur CNRS en poste au Collège de France , Gilles Boetsch, Directeur de recherche émérite au CNRS et Directeur de l’Observatoire Homme-Milieu Téssékéré au Sénégal.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Le projet R-Stepps expérimente une approche innovante basée sur une flotte de robots autonomes pour reboiser les zones désertifiées qu’ont dû fuir hommes et animaux. Environnement – developpement durable – energies Robotique – intelligence artificielle