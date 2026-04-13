Des Tuileries à Rabat, l’incroyable histoire du trône français du roi du Maroc, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Des Tuileries à Rabat, l’incroyable histoire du trône français du roi du Maroc Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

En 1812, l’ébéniste Pierre-Antoine Bellangé recevait commande d’une paire de fauteuils d’apparat en bois sculpté et doré destinés au grand salon de l’appartement du roi de Rome, le fils de Napoléon Ier, au palais des Tuileries à Paris. Rentrés au Garde-Meuble en 1844, l’un des sièges fut envoyé au Maroc au début du XXe siècle pour servir à l’accueil du souverain qui l’adopta définitivement. Ce n’est que récemment que la provenance impériale du siège fut découverte.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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Pierre-Antoine Bellangé (1758-1827), Fauteuil du grand salon du roi de Rome au palais des Tuileries, 1813, bois sculpté doré, soierie, Paris, Mobilier national, cliché Isabelle Bideau, 2013.