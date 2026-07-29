Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors Salle de La Gornière Châtellerault
mardi 22 septembre 2026 · Salle de La Gornière · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors
Salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 10:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Que vous soyez novice ou cycliste confirmé, essayez nos vélos à assistance électrique et découvrez une nouvelle façon de vous déplacer, plus écologique et tout aussi passionnante ! .
Salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 96 service.mobilites@grand-chatellerault.fr
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English : Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors
L’événement Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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