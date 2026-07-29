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Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors Salle de La Gornière Châtellerault

mardi 22 septembre 2026 · Salle de La Gornière · Châtellerault

Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors Salle de La Gornière Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle de La Gornière
Adresse
15 rue de La Gornière
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors

Salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22 10:30:00

Date(s) :
2026-09-22

Que vous soyez novice ou cycliste confirmé, essayez nos vélos à assistance électrique et découvrez une nouvelle façon de vous déplacer, plus écologique et tout aussi passionnante !   .

Salle de La Gornière 15 rue de La Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 96  service.mobilites@grand-chatellerault.fr

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English : Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors

L’événement Des vélos à assistance électrique VéliBleu aussi pour les seniors Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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