Des visages et moi, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille
Des visages et moi, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille mercredi 15 avril 2026.
Des visages et moi Mercredi 15 avril, 14h30, 16h15 Musée de l’Hospice Comtesse Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:15:00+02:00 – 2026-04-15T17:45:00+02:00
Destination musée
Les enfants explorent, en tête-à-tête et carnet de croquis en main, la galerie de sculptures décoratives du musée peuplée de figures mi-humaines, mi-animales. En s’inspirant de leurs croquis, ils laissent libre cours à leur imagination et inventent en atelier un personnage cerné au fusain et réhaussé de pastel sec et de craie colorée.
Session de 14h30 pour les 6-8 ans
Session de 16h15 pour les 9-12 ans
Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité
À la rencontre des figures hybrides au sein du musée !
Musée de l’Hospice Comtesse
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