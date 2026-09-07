« Des yeux et des oreilles », visite en musique de l’exposition Hassan Darsi, « Persistances », FRAC Champagne-Ardenne, Reims
samedi 19 septembre 2026 · FRAC Champagne-Ardenne · Reims
Informations pratiques
« Des yeux et des oreilles », visite en musique de l’exposition Hassan Darsi, « Persistances » 19 et 20 septembre FRAC Champagne-Ardenne Marne
Durée : 1h,
Prix libre,
Sur réservation au 03 26 05 78 32 ou reservation@frac-champagneardenne.org et dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des yeux et des oreilles
Visite en musique de l’exposition Hassan Darsi, Persistances
Vivez une expérience sensorielle unique !
Parcourez l’exposition Persistances d’Hassan Darsi accompagné d’un médiateur et au rythme d’interprétations musicales d’élèves du Conservatoire de Reims. Entre classiques du répertoire contemporain et créations originales en écho aux œuvres exposées, laissez-vous porter par un dialogue subtil entre arts visuels et musique. Trompette et hautbois se succèdent tout au long de la visite, créant une harmonie inédite pour les yeux et les oreilles.
Interprètes : Sidonie Laithier (hautbois), Nicolas Marbaix (trompette).
Durée : 1h
Prix libre
Sur réservation au 03 26 05 78 32 oureservation@frac-champagneardenne.orget dans la limite des places disponibles
Événement organisé dans le cadre de l’exposition Persistances, d’Hassan Darsi, au FRAC Champagne-Ardenne et à La Kunsthalle Mulhouse.
FRAC Champagne-Ardenne 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Marne Grand Est +33326057832 https://frac-champagneardenne.org [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 05 78 32 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@frac-champagneardenne.org »}] [{« link »: « mailto:reservation@frac-champagneardenne.org »}] Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. À l’instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du FRAC Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui considérés comme de grandes figures historiques de l’art.
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