Desmós Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Desmós

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 21:00:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

DESMÓS, qui signifie tisser des liens en Grec, est un atelier de bazar aux épices puissantes et fines, une Constantinople du XXIème siècle à la française, quelque part entre le raki, l’ouzo et le café-calva. Les répertoires populaires Gréco-turcs et les makams ottomans sont saisis, démantibulés et reboulonnés joyeusement par ces musicien.n.es aux héritages pluriels, qui vous transportent dans un univers au carrefour de la Méditerranée et de la Perse.

A Gaëtan COUTABLE, Compositeur, Arrangeur, Fondateur de Desmós. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Desmós

L’événement Desmós Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais