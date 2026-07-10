Desmós Rue Saint-Pierre le Vif Sens
vendredi 5 mars 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Desmós
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 21:00:00
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
DESMÓS, qui signifie tisser des liens en Grec, est un atelier de bazar aux épices puissantes et fines, une Constantinople du XXIème siècle à la française, quelque part entre le raki, l’ouzo et le café-calva. Les répertoires populaires Gréco-turcs et les makams ottomans sont saisis, démantibulés et reboulonnés joyeusement par ces musicien.n.es aux héritages pluriels, qui vous transportent dans un univers au carrefour de la Méditerranée et de la Perse.
A Gaëtan COUTABLE, Compositeur, Arrangeur, Fondateur de Desmós. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Desmós
L’événement Desmós Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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