Dessin sur Céramique Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Dessin sur Céramique

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Atelier de dessin sur céramique encadré par Gabriela, céramiste châlonnaise.

Dès 6 ans. .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Dessin sur Céramique

L’événement Dessin sur Céramique Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne