Dessin sur Céramique Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
Dessin sur Céramique Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 13 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
Dessin sur Céramique
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Atelier de dessin sur céramique encadré par Gabriela, céramiste châlonnaise.
Dès 6 ans. .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Dessin sur Céramique
L’événement Dessin sur Céramique Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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