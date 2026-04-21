Dessin sur vitres Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Dessin sur vitres Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 21 avril 2026.
La première partie de l’atelier
sera consacrée au dessin libre sur de grandes surfaces vitrées.
Ensuite, les enfants s’installeront pour finaliser leur création dans une
ambiance plus calme et attentive.
En observant l’artiste travailler à leurs côtés, leur imagination sera
naturellement stimulée et ils trouveront leur propre manière de s’exprimer.
Pensé pour respecter les
différences d’âge, de sensibilité et de perception, cet atelier offre à chacun
la possibilité de participer à son rythme, dans une atmosphère bienveillante et
rassurante.
Cet atelier s’inscrit dans le
prolongement de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril.
Il sera suivi d’un moment convivial en présence de l’artiste Shuto Todoroki.
Nous partagerons ensemble un temps simple et joyeux autour de la création
artistique.
*Le contenu de l’atelier est
susceptible d’être modifié le jour même.
Biographie de l’artiste :
Shuto Todoroki
Enfant, Shuto avait du mal à
exprimer ses émotions par les mots. Très tôt, il s’est passionné pour le chant
et, grâce aux chansons illustrées, il a peu à peu découvert le plaisir de dessiner.
Aujourd’hui, il réalise ses
œuvres au format A4 en utilisant des lettres (hiragana, katakana, alphabet
latin) et des chiffres, pour créer des compositions colorées et libres.
Il accorde une grande importance
au fait de travailler à son propre rythme, en lien avec sa manière de
s’exprimer.
Ses œuvres ont déjà été
présentées à Paris et à Tokyo.
Pour cet atelier, il se lance
pour la première fois dans une création sur de grandes surfaces vitrées en
utilisant des Kitpas respectueux de l’environnement.
Plus que le résultat final, ce
qui compte pour lui est le plaisir du temps passé à dessiner.
C’est cette approche qu’il
souhaite partager avec les enfants.
Pour les 5-12 ans (les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés
par un adulte)
Lors de cet atelier, les enfants pourront s’initier à la peinture sur vitre, en dessinant directement dessus avec des Kitpas, crayons japonais doux et respectueux de l’environnement, fabriqués à base de cire de son de riz. Cette pratique permet de jouer avec la transparence et la lumière.
Ils réaliseront une œuvre sur le thème « Fleurs de cerisier et Mont Fuji », dont les motifs apparaitront face à la lumière.
Le mardi 21 avril 2026
de 14h30 à 15h30
payant
Tarif unique : 10€
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-21T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris
http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel
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