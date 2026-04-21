Dessin sur vitres Maison de la culture du Japon à Paris Paris

La première partie de l’atelier

sera consacrée au dessin libre sur de grandes surfaces vitrées.

Ensuite, les enfants s’installeront pour finaliser leur création dans une

ambiance plus calme et attentive.

En observant l’artiste travailler à leurs côtés, leur imagination sera

naturellement stimulée et ils trouveront leur propre manière de s’exprimer.

Pensé pour respecter les

différences d’âge, de sensibilité et de perception, cet atelier offre à chacun

la possibilité de participer à son rythme, dans une atmosphère bienveillante et

rassurante.

Cet atelier s’inscrit dans le

prolongement de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril.

Il sera suivi d’un moment convivial en présence de l’artiste Shuto Todoroki.

Nous partagerons ensemble un temps simple et joyeux autour de la création

artistique.

*Le contenu de l’atelier est

susceptible d’être modifié le jour même.

Biographie de l’artiste :

Shuto Todoroki

Enfant, Shuto avait du mal à

exprimer ses émotions par les mots. Très tôt, il s’est passionné pour le chant

et, grâce aux chansons illustrées, il a peu à peu découvert le plaisir de dessiner.

Aujourd’hui, il réalise ses

œuvres au format A4 en utilisant des lettres (hiragana, katakana, alphabet

latin) et des chiffres, pour créer des compositions colorées et libres.

Il accorde une grande importance

au fait de travailler à son propre rythme, en lien avec sa manière de

s’exprimer.

Ses œuvres ont déjà été

présentées à Paris et à Tokyo.

Pour cet atelier, il se lance

pour la première fois dans une création sur de grandes surfaces vitrées en

utilisant des Kitpas respectueux de l’environnement.

Plus que le résultat final, ce

qui compte pour lui est le plaisir du temps passé à dessiner.

C’est cette approche qu’il

souhaite partager avec les enfants.

Pour les 5-12 ans (les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés

par un adulte)

Lors de cet atelier, les enfants pourront s’initier à la peinture sur vitre, en dessinant directement dessus avec des Kitpas, crayons japonais doux et respectueux de l’environnement, fabriqués à base de cire de son de riz. Cette pratique permet de jouer avec la transparence et la lumière.

Ils réaliseront une œuvre sur le thème « Fleurs de cerisier et Mont Fuji », dont les motifs apparaitront face à la lumière.

Le mardi 21 avril 2026

de 14h30 à 15h30

payant

Tarif unique : 10€

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-21T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T15:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

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