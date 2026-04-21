Paul Dalobo • The Joke Sucks • Zabé la Rouge SUPERSONIC Paris

PAUL DALOBO (22h00)

(Pop rock – Paris, FR)

Paul Dalobo, c’est un crooner, un rockeur, un entertainer, un auteur-compositeur.

Paul Dalobo, c’est un trio sur scène, basse/guitare/batterie.

Paul Dalobo, c’est pour les rêveurs et les insomniaques, des mélodies intemporelles mélangeant rock, pop, variété, hip hop.

Paul Dalobo, c’est un artiste acharné, qui se distingue par ses textes élégants et son approche sincère, puissante, évidente de la musique.

Paul Dalobo, c’est souvent chic et parfois vulgaire, on chante et on gueule, on rit et on pleure, et puis on y retourne.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, -M-, Michel Berger

https://linktr.ee/pauldalobo

https://youtube.com/@pauldalobo?si=yDrpobKwngdUDk7W

THE JOKE SUCKS (21h00)

(Rock alternatif – P.M.C.T – Paris, FR)

Formé en 2025, The Joke Sucks est un groupe de rock alternatif né de la collaboration entre Hippolyte et Kenya. Le groupe puise dans un spectre large d’influences, mêlant la spontanéité des Moldy Peaches à la narration de The Last Shadow Puppets.

A Bruxelles, Hippolyte s’est d’abord formé à produire pour des courts-métrages réalisés par ses amis en école de cinéma. De retour à Paris, la rencontre se fait. Kenya sortant d’école de comédie musicale, elle se joint à l’écriture des textes, écrivant plus d’une dizaine de chansons en l’espace de quelques mois.

The Joke Sucks a sorti ses premiers singles “All My Friends » et « La Beauty » en fin d’année 2025 et “Bonnie & Clyde” en janvier 2026. Pour accompagner ces sorties, outre un clip de “Bonnie & Clyde”, The Joke Sucks s’est produit au Truskel (Paris), au Supersonic (Paris) et au Cinetol (Amsterdam).

Le premier EP “All My Friends” sort le 27 Mai 2026!

Les 2 influences : The Last Shadow Puppets, Moldy Peaches

https://distrokid.com/hyperfo…/thejokesucks/all-my-friends

https://www.youtube.com/channel/UCJkcGa0N8vkYEMVKI7_VfRA

ZABÉ LA ROUGE (20h00)

(Alt indie – Paris, FR)

Zabé la Rouge est un groupe de rock alternatif francophone formé en 2024.

Le projet réunit Alice (chant), Maël et Lorenzo (guitares), Jean (basse) et Antoine (batterie).

Les textes, écrits en français, occupent une place centrale au sein d’une musique immersive et progressive. Le groupe a déjà joué plusieurs concerts, développant un set solide, alternant tensions, montées et moments de retenue.

Les 3 influences : Michel Berger, The Smile, Verdena

https://zabelarouge.bandcamp.com/track/phares-bleus

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Mardi 21 Avril 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Kooks, Blossoms & Wet Leg

Le mardi 21 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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