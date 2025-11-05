Dessine moi l’écologie Rue Henrionnet Vouziers

Dessine moi l’écologie

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-06

2026-05-05

Notre planète et toutes les espèces qui y vivent sont aujourd’hui menacées. Le changement climatique provoque déjà des conséquences visibles vagues de chaleur, sécheresses, fonte des glaciers ou catastrophes naturelles. Face à cette urgence, il est essentiel d’agir pour préserver notre environnement.L’exposition itinérante Dessine-moi l’écologie , créée par Cartooning for Peace avec le soutien de la MGEN, propose une approche ludique et pédagogique de ces enjeux. À travers 11 panneaux, elle sensibilise jeunes et adultes aux questions de pollution, de biodiversité et de développement durable, tout en encourageant l’engagement pour un monde plus respectueux de la nature.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

Our planet and all its species are under threat. Climate change is already having visible consequences: heat waves, droughts, melting glaciers and natural disasters. The travelling exhibition Dessine-moi l?écologie , created by Cartooning for Peace with the support of MGEN, offers a fun and educational approach to these issues. Through 11 panels, it raises the awareness of young people and adults alike to the issues of pollution, biodiversity and sustainable development, while encouraging commitment to a world that is more respectful of nature.

Unser Planet und alle Arten, die auf ihm leben, sind heute bedroht. Der Klimawandel hat bereits sichtbare Folgen wie Hitzewellen, Dürren, schmelzende Gletscher und Naturkatastrophen. Die Wanderausstellung Dessine-moi l’écologie (Zeichne mir die Ökologie), die von Cartooning for Peace mit der Unterstützung von MGEN erstellt wurde, bietet einen spielerischen und pädagogischen Zugang zu diesen Herausforderungen. Auf 11 Tafeln sensibilisiert sie Jugendliche und Erwachsene für Fragen der Umweltverschmutzung, der Artenvielfalt und der nachhaltigen Entwicklung und ermutigt sie, sich für eine naturverträglichere Welt einzusetzen.

Il nostro pianeta e tutte le specie che lo abitano sono in pericolo. I cambiamenti climatici stanno già avendo conseguenze visibili: ondate di calore, siccità, scioglimento dei ghiacciai e disastri naturali. La mostra itinerante Draw me Ecology , realizzata da Cartooning for Peace con il sostegno di MGEN, offre un approccio divertente ed educativo a queste tematiche. Attraverso 11 pannelli, sensibilizza giovani e adulti sui temi dell’inquinamento, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, incoraggiando l’impegno per un mondo più rispettoso della natura.

Nuestro planeta y todas las especies que viven en él están amenazados. El cambio climático ya está teniendo consecuencias visibles: olas de calor, sequías, deshielo de glaciares y catástrofes naturales. La exposición itinerante Dibújame la Ecología , creada por Cartooning for Peace con el apoyo de MGEN, ofrece un enfoque divertido y educativo de estos temas. A través de 11 paneles, sensibiliza a jóvenes y adultos sobre los problemas de la contaminación, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, al tiempo que fomenta el compromiso con un mundo más respetuoso con la naturaleza.

