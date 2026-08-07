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Destination Jazz Diffusion du documentaire Les coulisses de la conception Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

jeudi 26 novembre 2026 · Office de Tourisme de Limoges Métropole · Limoges

Destination Jazz Diffusion du documentaire Les coulisses de la conception Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Office de Tourisme de Limoges Métropole
Adresse
12 Boulevard de Fleurus
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Destination Jazz Diffusion du documentaire Les coulisses de la conception

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 13:00:00
fin : 2026-11-26 14:00:00

Date(s) :
2026-11-26

Diffusion du documentaire Les coulisses de la conception L’accès exclusif aux outillages d’origine précieusement préservés par le MuPop Musée des Musiques Populaires de Montluçon et à la mythique guitare SELMER de Django Reinhardt conservée au Musée de la Musique à la Cité de la Musique de Paris, a permis aux luthiers Gérald Alonso et Fabian Le Dosseur directeurs techniques du projet chez SELMER de mener un travail minutieux de reconstitution, s’appuyant sur une étude approfondie des modèles historiques.​​

Grignotage et verre de l’amitié à travers nos Producteurs locaux

Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles Sur réservation.   .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Destination Jazz Diffusion du documentaire Les coulisses de la conception

L’événement Destination Jazz Diffusion du documentaire Les coulisses de la conception Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole

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