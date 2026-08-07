Destination Jazz Mini concert de Valérie Chane-Tef Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges
samedi 28 novembre 2026 · Office de Tourisme de Limoges Métropole · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Destination Jazz Mini concert de Valérie Chane-Tef
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 13:00:00
fin : 2026-11-28 14:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Mini concert de Valérie Chane-Tef, pianiste, chanteuse et compositrice réunionnaise. Cette artiste mêle avec finesse le jazz et les rythmes créoles pour créer une musique à la fois intime et universelle. Fondatrice du projet AKODA et de Ter Laba, elle explore les liens entre mémoire, identité et métissage culturel. Sur scène, son énergie solaire et son jeu expressif invitent au voyage, à l’émotion et au partage.
Grignotage et verre de l’amitié à travers nos Producteurs locaux
Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles sur réservation. .
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Destination Jazz Mini concert de Valérie Chane-Tef
L’événement Destination Jazz Mini concert de Valérie Chane-Tef Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole
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