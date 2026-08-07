Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

mercredi 25 novembre 2026 · Office de Tourisme de Limoges Métropole · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 13:00:00

fin : 2026-11-25 14:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Après la rencontre, profitez d’un mini-concert avec les membres du quartet, Caroline Bugala (violon), Philippe Parant (guitare), Victor Pierrel (basse), Tom Moretti (batterie).

Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles sur réservation. .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala

L’événement Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole