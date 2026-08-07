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Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

mercredi 25 novembre 2026 · Office de Tourisme de Limoges Métropole · Limoges

Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Office de Tourisme de Limoges Métropole
Adresse
12 Boulevard de Fleurus
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 13:00:00
fin : 2026-11-25 14:00:00

Date(s) :
2026-11-25

Après la rencontre, profitez d’un mini-concert avec les membres du quartet, Caroline Bugala (violon), Philippe Parant (guitare), Victor Pierrel (basse), Tom Moretti (batterie).

Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles sur réservation.   .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala

L’événement Destination Jazz Mini concert du groupe du Quartet de Caroline Bugala Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole

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