Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges
samedi 28 novembre 2026 · Office de Tourisme de Limoges Métropole · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 12:00:00
fin : 2026-11-28 13:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Rencontre, conférence Après un premier chapitre l’an passé sur le Maloya, cette musique de résistance de La Réunion, en version traditionnelle, la journaliste et réalisatrice Anne-Laure Lemancel revient cette année pour en explorer les déclinaisons actuelles. Soit une plongée dans les sons contemporains de l’île, en mots et en musique, suivie d’une rencontre avec la jazz-woman originaire de La Réunion, Valérie Chane-Tef, en concert le lendemain au théâtre de l’Union, pour un dialogue autour d’une singularité insulaire.
Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles sur réservation. .
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui
L’événement Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Balade dans les jardins de l’Évêché, Jardins de l’Évêché, Quartier de la cathédrale, Limoges 7 août 2026
- Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges 7 août 2026
- La Ville Haute éveille vos sens… Visite Guidée, sensorielle Limoges 8 août 2026
- Visite sensorielle : La ville haute éveille vos sens !, Place de la Motte, Limoges 8 août 2026
- Visite Flash pop ! Carla Adra Frac-Artothèque Limoges Limoges 8 août 2026