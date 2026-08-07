Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges

Informations pratiques

Limoges

Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 12:00:00

fin : 2026-11-28 13:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Rencontre, conférence Après un premier chapitre l’an passé sur le Maloya, cette musique de résistance de La Réunion, en version traditionnelle, la journaliste et réalisatrice Anne-Laure Lemancel revient cette année pour en explorer les déclinaisons actuelles. Soit une plongée dans les sons contemporains de l’île, en mots et en musique, suivie d’une rencontre avec la jazz-woman originaire de La Réunion, Valérie Chane-Tef, en concert le lendemain au théâtre de l’Union, pour un dialogue autour d’une singularité insulaire.

Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles sur réservation. .

Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui

L’événement Destination Jazz Rencontre Du Maloya aux sons d’aujourd’hui Limoges a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Limoges Métropole