Destination Jazz Rencontre Les directions artistiques et développement à travers l’exemple d’établissements culturels Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges
lundi 23 novembre 2026 · Office de Tourisme de Limoges Métropole · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Destination Jazz Rencontre Les directions artistiques et développement à travers l’exemple d’établissements culturels
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 12:00:00
fin : 2026-11-23 14:00:00
Date(s) :
2026-11-23
Rencontre les directions artistiques et développement à travers l’exemple d’établissements culturels (Rôle, vision économique, appréhension des publics, attractivité du Territoire, engagement et prise de risque …). Avec Alain Mercier Directeur général et artistique Opéra de Limoges, Gersende Michel, Directrice Centre Culturel de Rencontres de Villefavard et Frédéric Faucher, Président du Festival Eclats D’Email Jazz Edition …
Tous les jours à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, profitez de rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour rencontrer et échanger avec des personnalités du monde musical, artistique et économique. Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles sur réservation. .
Office de Tourisme de Limoges Métropole 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Destination Jazz Rencontre Les directions artistiques et développement à travers l’exemple d’établissements culturels
L’événement Destination Jazz Rencontre Les directions artistiques et développement à travers l’exemple d’établissements culturels Limoges a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Limoges Métropole
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