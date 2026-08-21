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Destination musée, Bibliothèque Albert Legendre, Laval

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Albert Legendre · Laval

Destination musée, Bibliothèque Albert Legendre, Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Albert Legendre
Adresse
Place de Hercé 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

Destination musée Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Albert Legendre Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plongez dans une expérience unique grâce à la réalité virtuelle ! La Micro-Folie Laval Agglo vous invite à explorer les coulisses de musées nationaux comme le château de Pau ou le musée de la Préhistoire. Grâce à un casque VR, partez à la découverte de trésors cachés : visitez des salles virtuelles, admirez des œuvres emblématiques, explorez des maquettes 3D ou testez vos connaissances avec un quiz interactif.
Samedi de 14h à 18h30
Jeune adulte, Adulte

Bibliothèque Albert Legendre Place de Hercé 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Plongez dans une expérience unique grâce à la réalité virtuelle ! La Micro-Folie Laval Agglo vous invite à explorer les coulisses de musées nationaux comme le château de Pau ou le musée de la Grâce

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