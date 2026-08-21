Destination musée, Bibliothèque Albert Legendre, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Albert Legendre · Laval
Informations pratiques
Destination musée Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Albert Legendre Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Plongez dans une expérience unique grâce à la réalité virtuelle ! La Micro-Folie Laval Agglo vous invite à explorer les coulisses de musées nationaux comme le château de Pau ou le musée de la Préhistoire. Grâce à un casque VR, partez à la découverte de trésors cachés : visitez des salles virtuelles, admirez des œuvres emblématiques, explorez des maquettes 3D ou testez vos connaissances avec un quiz interactif.
Samedi de 14h à 18h30
Jeune adulte, Adulte
Bibliothèque Albert Legendre Place de Hercé 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Plongez dans une expérience unique grâce à la réalité virtuelle ! La Micro-Folie Laval Agglo vous invite à explorer les coulisses de musées nationaux comme le château de Pau ou le musée de la Grâce
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