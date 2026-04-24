Destination Noël Loches
Destination Noël Loches dimanche 13 décembre 2026.
Loches
Destination Noël
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
La Ville de Loches vous invite à une journée magique à partager en famille ou entre amis !
Au programme marché, déambulations musicales, spectacle de feu (17h30), balades à dos de poney, mini-ferme, séances photo avec le Père Noël, jeux…
La Ville de Loches vous invite à une journée magique à partager en famille ou entre amis !
Au programme marché, déambulations musicales, spectacle de feu (17h30), balades à dos de poney, mini-ferme, séances photo avec le Père Noël, jeux… .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 70 01
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English :
The town of Loches invites you to share a magical day with family and friends!
On the program: market, musical processions, fireworks show, pony rides, mini-farm, photo sessions with Santa Claus, pedal go-kart circuit, games…
L’événement Destination Noël Loches a été mis à jour le 2026-01-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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